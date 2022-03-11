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Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека

Daily Express.: Елизавета II снимает трубку только для дочери и своего скакового менеджера
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Chris Jackson / Reuters

Британский журналист Джонатан Сачердоти рассказал, что только два человека могут позвонить королеве Елизавете II напрямую. Их имена назвало издание Daily Express.

Сачердоти утверждает, что в большинстве случаев позвонить Елизавете II напрямую невозможно. Обычно трубку снимает один из ее сотрудников, и лишь после разговора с ним к телефону может подойти сама королева. Такую процедуру проходят даже ее сыновья и внуки, в том числе принцы Чарльз, Уильям и Гарри.

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Однако у Елизаветы II имеется и личный мобильный телефон — это, по словам Сачердоти, смартфон Samsung с дополнительным модулем шифрования, установленным в МИ-6. Звонить по нему имеют право только ее дочь принцесса Анна и скаковой менеджер королевы Джон Уоррен. Он консультирует ее по вопросам, связанными с лошадями.

Это зять друга королевы, покойного графа Карнарвона, домом которого был замок Хайклер в Беркшире, возможно, лучше известный телезрителям в качестве аббатства Даунтон

Джонатан Сачердотижурналист

Ранее сообщалось, что с 1988 по 2017 год скакуны монарха участвовали в 2,8 тысячи забегах и победили в 451 из них. В среднем королева зарабатывала 223 тысячи фунтов (295 тысяч долларов) призовых денег в год. Елизавета II никогда не делает ставки, ограничиваясь призовыми деньгами, отмечают организаторы скачек.

Олег Парамонов
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