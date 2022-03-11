Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Британский журналист Джонатан Сачердоти рассказал, что только два человека могут позвонить королеве Елизавете II напрямую. Их имена назвало издание Daily Express.
Сачердоти утверждает, что в большинстве случаев позвонить Елизавете II напрямую невозможно. Обычно трубку снимает один из ее сотрудников, и лишь после разговора с ним к телефону может подойти сама королева. Такую процедуру проходят даже ее сыновья и внуки, в том числе принцы Чарльз, Уильям и Гарри.
Однако у Елизаветы II имеется и личный мобильный телефон — это, по словам Сачердоти, смартфон Samsung с дополнительным модулем шифрования, установленным в МИ-6. Звонить по нему имеют право только ее дочь принцесса Анна и скаковой менеджер королевы Джон Уоррен. Он консультирует ее по вопросам, связанными с лошадями.
Это зять друга королевы, покойного графа Карнарвона, домом которого был замок Хайклер в Беркшире, возможно, лучше известный телезрителям в качестве аббатства Даунтон
Ранее сообщалось, что с 1988 по 2017 год скакуны монарха участвовали в 2,8 тысячи забегах и победили в 451 из них. В среднем королева зарабатывала 223 тысячи фунтов (295 тысяч долларов) призовых денег в год. Елизавета II никогда не делает ставки, ограничиваясь призовыми деньгами, отмечают организаторы скачек.