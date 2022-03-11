В России заявили об окончательном разрыве отношений с Западом

Экономист Косой заявил об окончательном выборе Россией евразийского пути развития

Россия окончательно разорвала свои отношения с Западом, выбрав путь евразийского развития, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Владимир Косой. Он добавил, что страна нескоро сможет оправиться от пережитого санкционного потрясения, на полное восстановление может понадобиться порядка 20 лет.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналом Spiegel рассказал, что не верит в эффективность введенных США антироссийских санкций.

Окончательный разрыв

«То, что санкции не окажут на Россию никакого влияния, звучит смешно, — заметил Косой. — Тем не менее Россия уже переживала непростые времена, тяжелый 1991 год. И сейчас последствия будут очень тяжелыми, но не приведут к серьезным политическим изменениям. Единственное, что случится, — люди станут меньше есть. Со временем страна, конечно, оправится. Но не легко и не просто. Это может занять лет 20».

Экономист считает, что Россия не вернется в мировое экономическое пространство, в частности, в том, что касается Европы, в ближайшее десятилетие. Страна выбрала путь евразийского развития и начнет двигаться именно в этом направлении.

«У нас уже нет опции сказать Европе: "Извините, мы совсем не то имели в виду". Отношения разорваны окончательно. Посмотрим, каким образом это будет оформлено, — сказал Косой. — Что касается замещения рынков, то в плане потребления наших энергоресурсов Азия способна заменить Запад. А вот в том, что касается высокотехнологичного производства, то здесь Азия, безусловно, худший партнер, чем Запад».

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Кэцян предупредил о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику. Как отметил Ли Кэцян, мировая экономика уже находится под тяжелым влиянием пандемии. «Соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил он.