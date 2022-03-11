Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени

Американский экономист Сакс: Россию нереально поставить на колени с помощью санкций

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что не верит в эффективность введенных США антироссийских санкций. Об этом он заявил в беседе с журналом Spiegel, передает РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры против России не только не добьются своих целей, но и ударят исключительно по западным странам. Эксперт назвал санкции типичным инструментом американской внешней политики. При этом он отметил, что, несмотря на их частое использование, ограничительные меры редко срабатывают. Так, Сакс напомнил, что санкции Вашингтона против Ирана, КНДР и Венесуэлы с треском провалились.

Специалист объяснил, что Россия куда большая по размерам страна, у которой есть в распоряжении 1600 ядерных боеголовок, поэтому поставить ее на колени — нереальная, невыполнимая идея. «Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», — добавил он

Помимо этого, Сакс заявил, что Россия с легкостью сможет пережить последствия введенных санкций.

Ранее премьер Госсовета Китая Ли Кэцян предупредил о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику. Как отметил Ли Кэцян, мировая экономика уже находится под тяжелым влиянием пандемии. «Соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил он.

