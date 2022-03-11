Опубликована карта перешедших под контроль России районов

Минобороны России опубликовало карту перешедших под контроль Вооруженных сил РФ районов

Минобороны России опубликовало карту районов, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении спецоперации на Украине. Ее предоставил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 километров, добавил генерал-майор.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров», — сказал представитель ведомства.

Также Конашенков рассказал, что за время спецоперации на Украине вывели из строя 3346 объектов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).