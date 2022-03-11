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В Минобороны раскрыли число выведенных из строя военных объектов на Украине

Минобороны заявило, что ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: пресс-служба Минобороны / РИА Новости

В Минобороны России раскрыли число выведенных из строя объектов военной инфраструктуры на Украине. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) РФ за время спецоперации на Украине вывели из строя 3346 объектов.

«Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1 067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал генерал-майор.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР с начала военной операции отбила у Вооруженных сил Украины (ВСУ) 84 города и поселка. По данным Штаба территориальной обороны республики, это число отражало ситуацию на утро 11 марта.

Марина Совина
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