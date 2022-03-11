Предсказано будущее туризма в России

Глава Space Travel Мурадян считает, что рынок выездного туризма «впадет в коматоз»

По словам руководителя туроператора Space Travel Артура Мурадяна, будущее туризма в России будет кардинально отличаться даже от ковидного времени. Такое предсказание эксперт дал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметил Мурадян, текущий спрос на выездном рынке оценивается как нетуристический — в основном люди едут за границу не с целью отдыха, а чтобы «месяц-два переждать неспокойные времена» или даже эмигрировать. Специалист считает, что такая тенденция привела к увеличению стоимости авиабилетов на вылет из России в разы.

Кроме того, глава Space Travel спрогнозировал, что из-за блокировки международных платежей из России и приостановления деятельности российских авиакомпаний в ближайшие две недели выездной туристический рынок «впадет в коматоз». При этом специалист сомневается, что альтернативные схемы — например, использование китайской платежной системы UnionPay — улучшат ситуацию, так как из-за пересчета курсов и комиссии потери могут составить до 15 процентов.

«Цены, к которым мы привыкли на внутреннем российском рынке, уходят в прошлое. Нас ожидает эпоха инфляции и гиперинфляции. Отдых внутри страны скоро будет обходиться в такую же сумму, какую раньше платили за туры в Эмираты и Турцию, причем как в бюджетном, так и в "пятизвездочном" сегментах», — оценил развитие ситуации глава Space Travel.

При этом Мурадян уверен, что, несмотря на рост цен, внутренний туризм сохранится и достигнет показателей прошлого года. «Крым и российский Юг в целом своих туристов обязательно получат», — добавил он. Помимо прочего, подчеркивалось, что пик сложностей будет сохраняться около 4-6 месяцев, однако «турбулентная» ситуация также предоставляет и много возможностей.

«Россия — большой рынок. Демонстративный уход зарубежных компаний из России выглядит сейчас как хайп. По мере снижения градуса мирового напряжения, как это было после 2014 года, международный бизнес будет тянуться к восстановлению связей с Россией», — заключил собеседник АТОР.

Ранее в марте российским туристам спрогнозировали возможную ситуацию с путевками в Египет и Турцию в предстоящем курортном сезоне. Турецкому направлению предсказали относительное сохранение спроса, так как на курортах республики распространен формат «все включено», который позволит путешественникам избежать покупки валюты и лишних трат на отдыхе.