Зеленский рассказал о сделавшем все для вступления в ЕС народе Украины

Зеленский: народ и армия Украины сделали все, чтобы ЕС хотел видеть ее в своем составе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ и армия страны сделали все, чтобы государства Европейского союза (ЕС) хотели видеть ее в своем составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский отметил, что сегодня и завтра в Европе будут происходить дискуссии о будущем Украины в Евросоюзе. Он подчеркнул, что на Украине сделали все, чтобы ее хотели видеть среди равных, пригласили в ЕС.

28 февраля стало известно, что президент Украины подписал заявку на вступление страны в ЕС. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле. 1 марта представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка успешно зарегистрирована, а процедура рассмотрения началась.

