Опубликованы кадры ареста яхты российского миллиардера в Италии

Появилось видео ареста яхты за 530 миллионов евро, принадлежащей миллиардеру Мельниченко

В сети появилось видео ареста яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко, находящегося под западными санкциями. Кадры опубликовало местное издание Il Piccolo в YouTube.

На кадрах видно, как машины финансовой гвардии Италии с включенными проблесковыми маячками подъезжают к пришвартованной яхте, после чего сотрудники ведомства поднялись по трапу на ее борт.

О том, что финансовая гвардия Италии арестовала яхту, принадлежащую Мельниченко, стало известно в ночь на 12 марта. Яхта «A» водоизмещением почти 13 тысяч тонн находилась на стоянке в порту Триеста. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается крупнейшим мотосейлером в мире. Стоимость судна оценивается в 530 миллионов евро.

Ранее в Италии также конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо.

