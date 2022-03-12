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В Минобороны оценили разрешение массового использования оружия на Украине

МО РФ: разрешение использовать оружие на Украине привело к мародерству и бандитизму

Фото: Иван Родионов/ РИА Новости

Минобороны России оценило разрешение массового использования оружия на Украине гражданским населением в период действия военного положения. Как заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, это решение привело к мародерству и бандитизму, а правоохранительная и судебная системы перестали выполнять свои функции, передает РИА Новости.

«Действующая власть умышленно и преступно узаконила бесконтрольное и безнаказанное использование гражданами огнестрельного оружия на территории Украины, фактически выдав в кавычках "лицензии на убийства", что уже привело к бесчисленным фактам мародерства, грабежей, бандитизма и гибели мирных граждан», — подчеркнул представитель российского ведомства.

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По словам Мизинцева, судебная и правоохранительная системы оказались парализованы, досудебные расследования с участием уполномоченных органов не проводятся, а суды прекратили свою деятельность.

Генерал-полковник также заявил, что тысячи бандитов, выпущенных на свободу властями Киева, преследуют сотрудников полиции, участковые на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным и административным преступлениям.

Мизинцев добавил, что в Мариуполе вооруженные банды устроили мародерство в жилых домах и забрали у мирного населения последние продукты питания, ценные вещи и одежду, угрожая физической расправой и реализуя угрозы в случае сопротивления.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому всем украинцам разрешается использовать оружие во время объявленного в стране военного положения.

27 февраля сообщалось, что украинские власти начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях.

25 февраля украинский лидер объявил о всеобщей мобилизации в стране. Глава государства поручил провести ее за 90 дней. Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур страны.

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Марина Совина
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