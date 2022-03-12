Особняк из «Основного инстинкта» продадут с огромной скидкой

Дом главной героини фильма «Основной инстинкт» упал в цене до 29,6 миллиона долларов

В США решили продать особняк из фильма «Основной инстинкт». Дом главной героини, которую сыграла американская актриса Шерон Стоун, выставили на торги с огромной скидкой, пишет Dirt.

По сюжету фильма недвижимость была расположена в районе Стинсон-Бич, к северу от Сан-Франциско, однако на деле поместье находится в 300 километрах к югу от города в населенном пункте Кармел. Главный дом резиденции был построен в 1983 году и имеет площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Особняк стоит на вершине скалистого утеса и окружен кипарисами, а из его окон открывается вид на береговую линию.

Сейчас поместьем владеет инженер-программист Гэри Викерс, который приобрел недвижимость в 2018 году за 14,4 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей) и провел ряд изменений на участке — в том числе, построил несколько новых зданий. В 2019 году Викерс уже выставлял комплекс из пяти домов на продажу за 59,3 миллиона долларов (6,9 миллиарда рублей), но не сумел найти покупателя. Теперь дом из знаменитого фильма упал в цене и продается отдельно за 29,6 миллиона долларов (3,4 миллиарда рублей).

В элегантном особняке в стиле калифорнийского модерна три этажа, на которых расположены шесть спален и девять ванных комнат. Особенностью дома является двухэтажная библиотека с дубовыми стеллажами, винтовой лестницей, бронзовым камином и куполообразным потолком, который украшен фреской с изображением серебряных и золотых листьев.

В особняке также есть гостиная со сводчатым потолком и камином из бетона и известняка, тренажерный зал и кухня с дровяной печью для пиццы, островом для готовки и массивным винным шкафом. На прилегающем к дому участке в 84 сотки растет множество кипарисов, разбит ухоженный сад, а также есть яма для костра, бассейн и джакузи.

Ранее в США предложили пожить в доме из комедии «Стажер». В Бруклине выставили на продажу недвижимость, в которой снималась одна из сцен фильма с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Нынешние владельцы оценили особняк в 3,85 миллиона долларов (на тот момент более 289,5 миллиона рублей).