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В США предложили пожить в доме из фильма «Стажер»

В Бруклине за 3,85 миллиона долларов выставили на продажу дом из комедии «Стажер»

Фото: Сompass

В американском Бруклине выставили на продажу дом, в котором снималась одна из сцен комедии «Стажер» с известными в США Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Объект появился на рынке впервые более чем за десятилетие, сообщает Dirt.

Особняк в викторианском стиле находится в районе Дитмас-Парк. Его предложили купить за 3,85 миллиона долларов (более 289,5 миллиона рублей). Дом был построен в 1910 году, предыдущие владельцы проживали в нем с 2010 года, когда приобрели за 1,3 миллиона долларов. По сценарию фильма, в этом доме проживает мать Джулс Остин, роль которой исполнила Энн Хэтэуэй.

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В распоряжении новых владельцев окажется более 286 квадратных метров. В доме есть семь спален, пять ванных комнат, просторная кухня, столовая и гостиная. Интерьер большинства комнат выполнен в светлых цветах, полы покрыты паркетной доской, а в качестве основного материала использовали дерево.

В сентябре 2021 года в Нью-Йорке за три дня сдали в аренду квартиру из фильма «Дьявол носит Prada», где в главной роли также сыграла с Энн Хэтэуэй. Квартиросъемщик должен будет каждый месяц отдавать за жилье 25 тысяч долларов (на момент заключения сделки более 1,8 миллиона рублей).

Татьяна Волкова
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