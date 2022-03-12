В Белоруссии ответили на заявления об ударах России по территории республики

В Минобороны Белоруссии заявили, что Киев полностью утратил контроль над ситуацией

Несостыковки в заявлениях и действиях руководства Украины можно объяснить только тем, что оно полностью утратило контроль над ситуацией. Так на утверждения Киева о якобы нанесенных Россией ударах по территории Белоруссии ответил помощник министра обороны республики генерал-майор Леонид Касинский, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

По его словам, накануне Минобороны Украины заявило о том, что российская авиация якобы нанесла удар по населенным пунктам Белоруссии с украинского наступления. При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович эту информацию опроверг.

«Такое положение дел свидетельствует о полной потере управления и в условиях складывающейся военно-политической обстановки чревато серьезными последствиями в первую очередь для простых граждан Украины», — подчеркнул Касинский. Военный отметил, что подобные фейки призваны дестабилизировать обстановку или же могут служить прикрытием для провокаций украинских властей.

Информация о том, что российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани, появилась в пятницу, 11 марта, в СМИ и соцсетях. Представитель Министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева эту информацию опровергла.