Боец UFC поделился ожиданиями от поединка против Чимаева

Боец UFC Гилберт Бернс признался, что ждет войны от поединка против Хамзата Чимаева

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чеченским спортсменом Хамзатом Чимаевым. Интервью с бразильцем опубликовано в YouTube-канале Helen Yee Sports.

35-летнему Бернсу предстоит поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Чимаева. «Я думаю, что мне есть что противопоставить его игре. Я умею защищаться от проходов в ноги, могу ответить в ударке. Жду настоящей войны. Легко не будет ни мне, ни ему», — признался бразилец.

Схватка Чимаева и Бернса пройдет на турнире UFC 273. Ивент состоится 9 апреля. В последний раз бразилец дрался летом, когда одолел американца Стивена Томпсона.

30 октября Чимаев добился четвертой победы в рамках UFC. Чеченец вынудил сдаться китайского бойца Ли Цзинляна на ивенте в Абу-Даби. Чимаев ни разу не проигрывал в профессиональных MMA. На его счету десять побед в десяти поединках.