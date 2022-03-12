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Спорт

Боец UFC поделился ожиданиями от поединка против Чимаева

Боец UFC Гилберт Бернс признался, что ждет войны от поединка против Хамзата Чимаева

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чеченским спортсменом Хамзатом Чимаевым. Интервью с бразильцем опубликовано в YouTube-канале Helen Yee Sports.

35-летнему Бернсу предстоит поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Чимаева. «Я думаю, что мне есть что противопоставить его игре. Я умею защищаться от проходов в ноги, могу ответить в ударке. Жду настоящей войны. Легко не будет ни мне, ни ему», — признался бразилец.

Схватка Чимаева и Бернса пройдет на турнире UFC 273. Ивент состоится 9 апреля. В последний раз бразилец дрался летом, когда одолел американца Стивена Томпсона.

30 октября Чимаев добился четвертой победы в рамках UFC. Чеченец вынудил сдаться китайского бойца Ли Цзинляна на ивенте в Абу-Даби. Чимаев ни разу не проигрывал в профессиональных MMA. На его счету десять побед в десяти поединках.

Николай Костюков
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