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Анонсирована новая игра Call of Duty

Activision анонсировала Call of Duty: Warzone для смартфонов

Фото: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports / Reuters

Activision объявила об анонсе новой версии Call of Duty. Об этом сообщается в блоге проекта.

Представители студии официально подтвердили, что начали работу над новым AAA-тайтлом серии Call of Duty. Судя по всему, разработка игры находится на раннем этапе, так как Activision объявила о наборе специалистов и энтузиастов, которые будут помогать студии в проекте. В компании не стали раскрывать новых деталей о Call of Duty: Warzone.

«Мы ищем опытных создателей игр, страстных поклонников и просто замечательных людей, которые присоединятся к нашей разнообразной команде, вдохновленной созданием новых мобильных игр мирового класса для игроков», — говорится на сайте проекта. В корпорации рассказали, что над игрой работают несколько студий — Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.

В конце февраля игровой журналист Джейсон Шрайер сообщил, что новая игра Call of Duty не выйдет впервые с 2004 года. Источники рассказали, что релиз крупного проекта будет отложен из-за неудовлетворительных продаж игры Vanguard.

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Андрей Ставицкий
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