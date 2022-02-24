Выход Call of Duty сорвут

Новая игра Call of Duty не выйдет впервые с 2004 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналиста Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Activision отложила выпуски очередной крупной игры серии Call of Duty в 2023 году. Автор уточняет, что глобальные тайтлы линейки выходили ежегодно начиная с 2004 года. Таким образом, выпуск игр прервется впервые за последние 18 лет.

Источники уточняют, что решение о срыве выхода игры не связано с покупкой Microsoft Activision. Инсайдеры в компании объяснили, что релиз будет отложен из-за неудовлетворительных продаж игры Vanguard. Разработкой тайтла 2023 года занималась студия Treyarch.

Также Шрайер отметил, что в 2022 году очередная игра серии все же выйдет — ее разработкой занимается студия Infinity Ward. Тайтл должен стать сиквелом Modern Warfare, вышедшей в 2019 году. Выпуск проекта должен состояться осенью 2022 года.

Журналисты Bloomberg обратились к представителям Activision за комментарием, однако не получили оперативного ответа.

В конце января журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что игры Call of Duty будут выходить на консолях Sony как минимум еще два года. Это произойдет, несмотря на приобретение студии Activision Blizzard Microsoft.