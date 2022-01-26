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Описано будущее Call of Duty на PlayStation

Bloomberg: Call of Duty будет выходить на PlayStation как минимум до 2023 года

Изображение: Activision Publishing

Activision будет выпускать игры серии Call of Duty на PlayStation как минимум до 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам игрового журналиста и автора Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), игры Call of Duty будут выходить на консолях Sony как минимум еще два года. Это произойдет, несмотря на приобретение студии Activision Blizzard Microsoft, которое американская корпорация анонсировала 18 января.

Шрайер сообщил, что на PS, Xbox и ПК в 2022 и 2023 годах выйдут игры основной серии Call of Duty, также на PlayStation появится продолжение Call of Duty: Warzone. Специалист не смог описать будущее серии после 2023 года — возможно, уже в 2024 году новая игра популярной линейки станет эксклюзивом для Xbox.

По словам журналиста, Microsoft четко соблюдает договоренности. Например, в случае приобретения Bethesda и Obsidian компания выполнила существующие контракты по выпуску игр, а затем представила новые тайтлы исключительно для Xbox и ПК. Актуальный контракт между Activision Blizzard и Sony был подписан еще до новостей о приобретении студии Microsoft.

Ранее руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что линейка Call of Duty останется на PlayStation после покупки Microsoft Activision Blizzard. «Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после покупки», — отметил он.

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Андрей Ставицкий
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