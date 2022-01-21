Раскрыта судьба Call of Duty на PlayStation

Microsoft не будет препятствовать выходу новых игр Call of Duty на консолях Sony. Об этом в своем Twitter заявил руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer).

Глава проекта Xbox рассказал пользователям Twitter, что Microsoft не будет мешать играм Call of Duty выходить на консолях PlayStation. Таким образом, Спенсер раскрыл судьбу игровой линейки и опроверг слухи о том, что серия окажется эксклюзивом Xbox. По словам топ-менеджера компании, он общался с руководителями Sony на этой неделе, стороны остались довольны разговором.

«Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после покупки Activision Blizzard», — отметил Спенсер. По словам главы Xbox, компания дорожит сложившимися отношениями с Sony и не хочет нарушать традиций. Вероятнее всего, на PS останутся существующие игры серии, на приставках также будут выходить новые тайтлы.

Ранее Спенсер прокомментировал возможность появления на приставках PlayStation аналога Game Pass от Xbox. Топ-менеджер назвал появление на консолях бесплатных игр неизбежным.

Microsoft анонсировала покупку студии Activision Blizzard 18 января. По информации источников, будущая сделка оценивается в 68,7 миллиарда долларов.