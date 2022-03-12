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В Хорватии прокомментировали падение беспилотника Ту-141

Премьер Хорватии Пленкович назвал падение беспилотника в Загребе ясной угрозой для НАТО

Фото: Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал падение беспилотника военного типа «Стриж» Ту-141 в Загребе. Он назвал инцидент ясной угрозой для всех стран-членов НАТО, сообщает РИА Новости.

В субботу, 12 марта, Пленкович прибыл на место падения беспилотника с членами правительства и главами силовых ведомств и осмотрел территорию перед началом подъема обломков БПЛА. «Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас, по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого», — сказал глава правительства журналистам.

Как отметил премьер, беспилотник прошел украинское, румынское и венгерское воздушные пространства, после чего вошел в хорватское и летел до падения около семи минут. «И упал здесь, где у нас 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача, и никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей», — констатировал Пленкович. Он также напомнил, что накануне призвал НАТО не допустить новых инцидентов с авиацией из-за Украины.

«Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать», — подытожил премьер Хорватии.

Ранее МВД Хорватии сообщало, что в момент падения объекта раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка. Район был оцеплен, на месте работали сотрудники экстренных служб.

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Дарья Кучерявых
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