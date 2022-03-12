EBay приостановил работу с российскими продавцами

Продавцы из России не смогут осуществлять продажу своих товаров на маркетплейсе eBay

Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных систем и логистических сервисов. Подобное сообщение было разослано продавцам из России, сообщил «Интерфакс».

Зарегистрированные на площадке продавцы из России временно не смогут осуществлять продажу своих товаров. Им будет присвоен статус «в отпуске», а их объявления скроют из результатов поиска. Российским продавцам также посоветовали отменить заказы, которые они взяли в работу, но не успели выполнить до введения новых мер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Свою деятельность в России также прекратил ряд зарубежных компаний и брендов. Кроме того, две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приняли решение приостановить сетевые операции в России. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. При этом сами карты продолжат работать на территории страны до истечения срока их действия