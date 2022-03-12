Западные спецслужбы назвали имя нового главаря ИГ

Reuters: спецслужбы считают новым лидером ИГ брата ликвидированного главаря аль-Багдади

Спецслужбы западных стран, а также Ирака считают, что новым главарем террористической группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стал Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши — брат ликвидированного в 2019 году в Сирии экс-главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомствах.

Аль-Курейши — выходец из Багдада и приходится старшим братом аль-Багдади. Его настоящее имя — Джума Авад аль-Бадри. По данным собеседников агентства, он состоит в различных радикальных иракских группировках с момента военного вторжения вооруженных сил США в страну в 2003 году.

10 марта ИГ подтвердила ликвидацию одного из своих лидеров Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. «"Исламское государство" подтверждает смерть главаря Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши», — цитирует агенство представителей группировки. 3 февраля о его ликвидации в ходе операции на северо-западе Сирии сообщил президент США Джо Байден.

