В Европе заявили о самом тяжелом кризисе после Второй мировой войны

Вучич назвал кризис на Украине самым тяжелым для Европы после Второй мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что кризис на Украине стал наиболее тяжелым испытанием для экономик европейских стран с момента окончания Второй мировой войны. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу TV Pink.

Вучич отметил, что с каждым днем экономические проблемы нарастают и становятся все больше. По его мнению, мировой рынок капитала практически перестал функционировать. Сложившуюся ситуацию он назвал самой тяжелой для Европы после Второй мировой войны.

«Вы не знаете, что принесет завтрашний день, каждый день появляются новые проблемы. (...) Это тяжелейший кризис в Европе после Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Глава Сербии добавил, что экономические связи быстро распадаются, а планы возможно построить в пределах не более 10 дней. По его словам, страна обладает запасами продовольствия и горючего, однако она столкнулась с трудностями в оплате с российскими предприятиями.

«Мы делаем все, чтобы люди не ощутили серьезных последствий, хотя невозможно не ощутить последствий этого крупнейшего конфликта», — заключил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Запад давит на страну из-за авиасообщения с Россией. Поэтому власти приняли решение сократить число рейсов в страну.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Глава государства предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.