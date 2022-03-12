Карпин объяснил согласие на работу в «Ростове»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил возвращение к работе в «Ростове»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свое решение вернуться к работе в «Ростове». Слова специалиста приводит «Рейтинг Букмекеров».

53-летний тренер подчеркнул, что возвращение в «Ростов» согласовано с Российским футбольным союзом (РФС). Он также добавил, что имел договоренности с руководством ростовчан, когда покидал клуб, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде.

«Слово я привык держать, поэтому и вернулся», — заявил Карпин. Он также обратил внимание и на то, что его семья по-прежнему проживает в Ростове-на-Дону. По его словам, переговоров с другими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) не было.

Карпин возглавил национальную команду в конце июля 2021 года в статусе тренера «Ростова», однако уже 2 августа покинул клуб. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за санкций ФИФА и УЕФА лишилась возможности принять участие в турнире. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».