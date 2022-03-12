Российский боец MMA «задушил» американца на турнире лиги Нурмагомедова

Боец MMA Ризван Куниев одержал победу над американцем Хэмилтоном на турнире Eagle FC 46

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ризван Куниев одержал победу над американцем Энтони Хэмилтоном в со-главном бою турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 46. Видео доступно в Instagram организации.

Поединок прошел в ночь на 12 марта в американском Майами. Российский спортсмен победил соперника удушающим приемом в первом раунде. Таким образом Куниев защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

На счету 30-летнего Куниева теперь 11 побед, два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. 41-летний Хэмилтон потерпел 11-е поражение в 29 боях за карьеру.

Eagle FC создан на базе Gorilla FC. В ноябре 2020-го Нурмагомедов стал владельцем промоушена и провел ребрендинг. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру осенью 2020-го.