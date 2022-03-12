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В сети появилось видео лучших моментов победы ЦСКА над «Локомотивом» в дерби

«Матч ТВ» опубликовал видеообзор матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Матч ТВ» представил видеообзор с лучшими моментами матча 21-го тура между столичными «Локомотивом» и ЦСКА. Ролик доступен в YouTube.

В рамках столичного дерби «Локомотив» принимал ЦСКА на своем поле. Счет во встрече открыли красно-синие: отличился турецкий полузащитник Юсуф Языджи на 39-й минуте противостояния. «Локомотив» ответил уже на 42-й минуте точным ударом французского форварда Вильсона Изидора.

ЦСКА удалось вырвать победу в матче уже в добавленное время. Забитым мячом отметился защитник ЦСКА Марио Фернандес.

После победы ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице лиги. Теперь в активе команды 39 очков. «Динамо» занимает вторую строчку и опережает красно-синих на три очка.

Николай Костюков
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