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Минфин США разрешил вывоз долларов в Россию в определенных случаях

Минфин США пояснил, что разовый вывоз в Россию личных сбережений в долларах разрешен

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Минфин США разрешил вывоз долларов в Россию в определенных случаях: запрет на поставки не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минисерства.

«Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — пояснили в ведомстве.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому запрещаются поставки в Россию долларовых купюр. Так, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка из США или гражданином страны, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству России или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

Марина Совина
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