В ДНР рассказали об убийстве 26 мирных жителей украинскими военными

Представительство ДНР в СЦКК рассказало о 26 убитых украинскими военными мирных жителях

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что боевики украинских военных формирований в ходе ведения боевых действий с 17 февраля убили 26 мирных жителей в ДНР. Количество раненых за тот же период времени составило 167 человек, сообщает РИА Новости.

В СЦКК отметили, что среди тех, кто получил ранения различной степени, имеются 11 детей. За прошедшие сутки были ранены три жителя.

По данным представительства, зафиксировано 1029 фактов ведения огня: 391 на Горловском направлении, 401 на Донецком, 237 на Мариупольском. При этом 873 из них были с применением тяжелого вооружения. В общей сложности по республике было выпущено 13027 боеприпасов различного калибра, подчеркнули в СЦКК.

Ранее было названо число желающих эвакуироваться из Украины в Россию. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что оно составило более 2,6 миллиона человек.