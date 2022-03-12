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Госдеп США сделал заявление по вопросу вступления Украины в НАТО

Госдеп США: Вашингтон не будет давить на Украину по вопросу членства в НАТО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США не будут давить на Киев по вопросу вступления Украины в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на американский Госдеп.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Вашингтон не хочет комментировать позицию других членов Североатлантического альянса. При этом в Госдепе уточнили, что суверенные государства имеют право выбирать свои альянсы и принимать собственные решения о безопасности.

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«Мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО», — сделали заявление по этому вопросу в государственном департаменте.

После событий 2014 года, когда на Украине в ходе массовых протестов сменилась власть, новые лидеры страны выбрали курс на сближение с Североатлантическим альянсом. После начала российской спецоперации в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал действия НАТО. Глава государства поставил под сомнение способность альянса защитить даже страны-члены организации.

Марина Совина
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