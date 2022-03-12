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Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит запланированные рейсы в Россию с 13 марта

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты в Россию с 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт», — анонсировали в организации.

Отмечается, что авиаперевозчик выполняет все необходимые требования «по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам». «Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта», — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что Qazaq Air приостановит рейсы в Россию из-за отсутствия страхового покрытия. Из-за этого рейс в Новосибирск, намеченный на 12 марта, отменили.

В марте стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Решение также объяснили прекращением страхового покрытия коммерческих полетов.

Марина Совина
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