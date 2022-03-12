ООН заявила о росте числа «гиблых мест» на планете

Районы с уничтоженной экологией признали опасными для жизни

Миллионы человек по всему миру пострадали от жизни в районах, экология которых уничтожена из-за сильного загрязнения окружающей среды. Подобные территории, названные «гиблыми местами», находятся по всему миру и постоянно разрастаются. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад представителя ООН по правам человека и окружающей среде Дэвида Бойда.

Автор рассказал, что в самых загрязненных районах планеты проживает наиболее бедное население мира, права которого на жизнь, достойную окружающую среду и здоровье нарушены. «Загрязнение окружающей среды на нашей планете сегодня широко распространено. Оно затрагивает всех, но некоторых людей затрагивает крайне несправедливым образом», — заявил Бойд The Guardian. Зачастую обитатели «гиблых мест» страдают от инсультов, рака, проблем с дыханием и болезней сердца, нарушения интеллекта и проблем с психикой из-за высокого содержания тяжелых металлов и других опасных веществ в тех местах. Серьезные загрязнения окружающей среды стали причиной девяти миллионов преждевременных смертей, что в два раза больше, чем число жертв COVID-19 в первые полтора года пандемии.

Главными виновниками появления «гиблых мест» представитель ООН назвал промышленные предприятия. Среди наиболее загрязненных районов мира он выделил «аллею рака» в Луизиане, где расположено более ста нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также город Кабве в Замбии, свалку Пата Рат в Румынии и заморские регионы Франции — Гваделупу и Мартинику. Несмотря на то, что некоторые химикаты запрещены, объем производства веществ удвоился в период с 2000 по 2017 годы и увеличится еще в два раза к 2030 году. Представитель ООН призвал правительства ввести строгое регулирование в отношении компаний, загрязняющих окружающую среду, и прекратить ежегодно вкладывать примерно 1,8 триллиона долларов (около 206 триллионов рублей) на поддержку отраслей, наносящих ей ущерб.

В октябре 2021 года Совет по правам человека впервые признал право каждого человека на чистую окружающую среду. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы являются тремя главными проблемами в области прав человека.