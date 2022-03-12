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Россияне и украинцы пожаловались на сбои в работе Telegram

Downdetector сообщил о сбоях работы Telegram в России и на Украине

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Пользователи мессенджера Telegram в России и на Украине пожаловались на сбои в работе сервиса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным на 22:11 по московскому времени в субботу, 12 марта, было зафиксировано 376 жалоб. Большинство (60 процентов) пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу, 19 процентов испытывали разные трудности в работе с приложением, еще 21 процент указали на сложности с получением сообщений.

Неполадки возникли у жителей Москвы, Петербурга, Киева и других городов.

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Марина Совина
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