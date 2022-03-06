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В Telegram произошел массовый взлом каналов

Неизвестные взломали Telegram-каналы и разместили в них призывы к незаконным акциям

Фото: Depositphotos

Массовый взлом каналов зафиксировали в Telegram. Как уточняет RT, неизвестные разместили на принадлежащих тематическим пабликам и журналистам каналах обращение к подписчикам с призывом участвовать в незаконных уличных акциях.

По данным Telegram-канала «O digital», появление одинаковых сообщений в мессенджере может быть связано со взломом одного из популярных ботов.

Вместе с призывами в публикациях присутствуют ссылки на украинские паблики и каналы сторонников учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального.

1 марта стало известно, что российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России.

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Варвара Кошечкина
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