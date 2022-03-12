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В Госдуме предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян

RT: депутат Милонов предложил обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: пресс-служба Госдумы / Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обратиться в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом на фоне спецоперации России на Украине. Соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Парламентарий указал на то, что в связи с проведением спецоперации в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к находящимся там россиянам. Травле, по словам Милонова, подвергаются студенты, специалисты, представители творческих профессий и обыкновенные граждане, а особую роль в этом играют социальные сети и СМИ.

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Кроме того, подобные сообщения наблюдаются в российском сегменте глобальной сети, что провоцирует рост напряжения уже внутри самой России. Милонов выразил мнение о том, что такие сообщения «искажают историю нашего государства, формируют неправильное представление о международной обстановке, призывают к бойкоту российских товаров и компаний», а также оскорбляют граждан.

В этой связи депутат Милонов просит Минцифры оценить целесообразность разработки цифрового механизма поиска и блокировки разжигающего рознь подобного цифрового контента в России, а также подготовки обращения в международный арбитраж по вопросу травли россиян и русскоязычных людей на интернет-площадках в ряде западных стран.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram на территории России. Причиной блокировки соцсети в стране стало то, что американская корпорация Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит платформа, разрешила публикацию на площадке постов с призывами к насилию в адрес россиян. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России.

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Марина Совина
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