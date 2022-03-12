Названо число удерживаемых украинскими неонацистами иностранцев

Минобороны России: украинские неонацисты используют как живой щит 6,9 тысячи иностранцев

Украинские неонацисты удерживают более 6,9 тысячи иностранных граждан, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, украинская армия продолжает использовать иностранцев как «живой щит». Он назвал примерное число иностранных граждан, которые могут оставаться в заложниках у украинской стороны. Мизинцев отметил, что это более 6,9 тысячи человек из 16 государств. «Также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях», — подчеркнул представитель российского министерства обороны.

Мизинцев объяснил, что речь идет о гражданах таких стран, как Сирия, Турция, Филиппины, Ямайка, а также Азербайджан, Греция, Грузия, Египет, Индия, Ливан и других.

Ранее российские военные рассказали, что власти Украины наотрез отказываются выпускать иностранцев из страны, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру.