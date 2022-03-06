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Минобороны России раскрыло цель удерживания Украиной иностранцев

Минобороны России: Украина удерживает иностранцев, чтобы скрыть бесчинства

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Украины наотрез отказываются выпускать иностранцев из страны, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру, заявил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, пишет РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны, с самого начала специальной военной операции, с 24 февраля, тысячи людей, в том числе граждан других государств, готовы покинуть Украину и выехать в Россию. «Но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру», — раскрыли цель удерживания иностранцев в военном ведомстве.

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Эту информацию российским военным подтвердили 17 жителей Мариуполя, которые 5 марта самостоятельно смогли покинуть населенный пункт тайными тропами вдоль побережья Азовского моря. Они уточнили, что жители города, а также иностранцы, хотят выйти из города по гуманитарному коридору в направлении на восток. При этом «нацисты жестко пресекают любые попытки». Свидетели рассказали, что они также могут применять оружие на поражение.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Марина Совина
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