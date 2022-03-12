На Украине рассказали о судьбе замороженных средств ЦБ

Советник Зеленского Устенко: замороженные на Западе активы ЦБ зарезервировали для Украины

Средства Центрального банка (ЦБ) России, замороженные на Западе, зарезервированы для Украины. О судьбе замороженных средств рассказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24», его цитирует РИА Новости.

«Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской Федерации, от страны-агрессора», — сказал Устенко.

Он уточнил, что зарезервированная сумма составляет более 300 миллиардов долларов.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Антироссийские ограничения государства ввели после начала спецоперации по денацификации и денационализации Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.