Рестлер WWE сломал шею во время выступления

Рестлер Биг И упал головой на пол и сломал шею во время выступления на шоу WWE Smackdown

Американский профессиональный рестлер Эттор Юэн (Биг И) сообщил, что сломал шею во время выступления на шоу WWE Smackdown. Пост спортсмена доступен в Twitter.

36-летний Юэн получил травму в противостоянии с английским рестлером Люком Мензисом. Соперник Биг И исполнил бросок (суплекс), что привело к неудачному падению. 129-килограммовый Юэн ударился головой об пол и был госпитализирован.

Сам американец поблагодарил фанатов за поддержку. «Увы, врачи говорят, что это перелом шеи. Такие дела. Но спасибо всем вам. Со мной все будет хорошо», — передал рестлер своим болельщикам.

Биг И участвовал в шоу WWE с 2009 года. До карьеры в профессиональном рестлинге он играл в американский футбол, представляя команду Университета Айовы.