В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине

В ООН посоветовали использовать статьи 5, 6 КБТО для проверки биолабораторий на Украине

Для проверки биолабораторий на Украине следует использовать 5 и 6 статьи конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО). Об этом заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА Новости.

По словам Накамицу, в КБТО «нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

Несмотря на недостаток международного режима проверки, конвенция содержит перечень мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть для разрешения ситуаций, в которых есть подозрения относительно деятельности их коллег.

«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», - сказала Накамицу. Замгенсека ООН также призвала страны-члены конвенции рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения актуальных вопросов.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней.