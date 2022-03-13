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В МАГАТЭ рассказали об обстановке на Чернобыльской АЭС после провокации Украины

МАГАТЭ заявило, что внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС остается прерванным

Фото: Alexey Myakishev / Globallookpress.com

Усилия по ремонту линий электропередач на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) продолжаются, на данный момент внешнее электроснабжение остается прерванным, рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет РИА Новости.

Об обстановке на Чернобыльской АЭС доложил украинский регулятор. По данным украинской стороны, попытки отремонтировать поврежденные линии электропередач продолжаются. «Но внешние поставки электроэнергии остаются прерванными после 9 марта», — заявили в ведомстве. При этом дизельные генераторы продолжают обеспечивать резервное питание систем, имеющих отношение к безопасности.

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9 марта стало известно, что украинские националисты нанесли удар по электроснабжению станции.

Заместитель министра обороны России, генерал армии Николай Панков уточнил, что «националисты пошли на очередную провокацию». После этого российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания. Украинская сторона уклоняется от организации ремонтных и восстановительных работ на объекте.

Марина Совина
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