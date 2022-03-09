Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение ЧАЭС

В Минобороны заявили, что украинские националисты нанесли удар по электроснабжению ЧАЭС

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинские националисты нанесли удар по электроснабжению Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об заявил заместитель министра обороны России, генерал армии Николай Панков, его слова приводят «Известия».

«Я с великим сожалением должен отметить, что украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную», — сказал замминистра обороны РФ.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Он также отметил, что российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания. Кроме того, по его словам, украинская сторона уклоняется от организации ремонтных и восстановительных работ на атомной станции. Это подтверждает целенаправленный и провокационных характер действий националистов, отметил Панков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вечером этого же дня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и ЧАЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение ЧАЭС
Российских и белорусских каратистов оставили без международных соревнований
Россия направит документы в ОЗХО об опасности провокаций с химоружием на Украине
Вероятность снижения числа курильщиков в России оценили
В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб россиянам санкций
Блинкен рассказал об обещании ОАЭ нарастить объемы добычи нефти
17-летняя Трусова получила звание заслуженного мастера спорта
Блинкен назвал Россию единственной способной решить кризис на Украине страной
Россия заявила о заинтересованности в полном выполнении газовых обязательств
Зеленский заявил о готовности к компромиссам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.