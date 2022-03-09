Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение ЧАЭС

В Минобороны заявили, что украинские националисты нанесли удар по электроснабжению ЧАЭС

Украинские националисты нанесли удар по электроснабжению Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об заявил заместитель министра обороны России, генерал армии Николай Панков, его слова приводят «Известия».

«Я с великим сожалением должен отметить, что украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную», — сказал замминистра обороны РФ.

Он также отметил, что российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания. Кроме того, по его словам, украинская сторона уклоняется от организации ремонтных и восстановительных работ на атомной станции. Это подтверждает целенаправленный и провокационных характер действий националистов, отметил Панков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вечером этого же дня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и ЧАЭС.