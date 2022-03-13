Багамы присоединились к санкциям против России

Багамы запретили финансовым учреждениям операции с российскими организациями под санкциями

Багамские острова присоединились к западным санкциям против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти приказали багамским финансовым учреждениям прекратить все операции с российскими организациями, которые попали под ограничительные меры. Под запрет к сотрудничеству также попали предприятия, связанными с Белоруссией.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель пообещал ввести новые санкции против юридических и физических лиц в России. Ограничения коснутся ряда олигархов, представителей элиты и журналистов, ответственных за «информационную войну против Украины».