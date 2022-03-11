В Европе пообещали новые санкции против ряда россиян

Жозеп Боррель объявил о введении новых санкций против ряда олигархов и журналистов из РФ

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель пообещал ввести новые санкции против юридических и физических лиц в России. Ограничения коснутся ряда олигархов, представителей элиты и журналистов, ответственных за «информационную войну против Украины». Об этом говорится в заявлении Борреля, текст которого приводит ТАСС.

«В дополнение к объявленным ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен санкциям, я выдвинул предложение ввести санкции против еще большего числа физических лиц и компаний, которые играли активную роль в подрыве украинского суверенитета российским правительством», — пояснил он.

Ранее фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. Она не уточнила, о каких именно новых ограничениях идет речь. До этого фон дер Ляйен признала, что Европа также столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против России.

