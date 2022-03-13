Россиян предупредили об угрозе безопасности данных в Facebook и Instagram

Специалист SafeNet Бедеров заявил об угрозе безопасности данных пользователей Meta в РФ

Специалист инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров предупредил россиян об угрозе безопасности их личных данных в Facebook и Instagram в свете изменения политики компании Meta. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнил, что компании, которые десятилетиями заявляли о приверженности своим пользователям прекратили сотрудничество с Россией по политическим мотивам.

«В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — подчеркнул Бедеров.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков добавил, что блокировка Instagram стала ожидаемой после аналогичного решения в отношении Facebook. Он отметил, что социальная сеть также активно продвигала фейковую информацию и стала площадкой для разжигания ненависти к той или иной стороне конфликта.

Эксперт указал, что для российских блогеров Instagram является одной из ключевых площадок, поэтому они, вероятно, будут пользоваться техническими средствами для доступа, в том числе VPN-сервисами. Некоторые уйдут на схожие площадки, например, Picogram, Snapchat, Flickr или российскую соцсеть «ВКонтакте».

Ранее глава Instagram Адам Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России, назвал ее неправильным решением. Он подтвердил, что платформа будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта, выразив мнение, что это «отрежет десятки миллионов россиян друг от друга и от остального мира».

В пятницу, 11 марта, компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

