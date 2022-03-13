Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча чемпионата Франции

Месси и Неймар перед и во время матча с «Бордо» были освистаны фанатами ПСЖ

Болельщики ПСЖ освистали футболистов команды перед стартом домашнего матча 28-го тура чемпионата Франции. Об этом в Twitter сообщил журналист Адриен Гринье.

Уточняется, что наиболее активно освистывали форварды Лионеля Месси и Неймара. Аналогичную реакцию вызывала каждая встреча этих игроков с мячом во время матча. Единственный игрок, которого фанаты ПСЖ встретили аплодисментами, был нападающий Килиан Мбаппе.

Встреча с «Бордо» прошла в воскресенье, 13 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились Неймар, Мбаппе и Леандро Паредес.

Месси в нынешнем сезоне провел 18 матчей в составе ПСЖ в чемпионате Франции. На его счету два гола и десять результативных передач. У Неймара пять забитых мячей и три паса в 14 встречах. Мбаппе 15 раз поразил ворота соперников и десять раз ассистировал партнерам в 25 играх.