В Италии перевернулся автобус с украинцами

Автобус с украинскими гражданами попал в ДТП на севере Италии, погибла женщина

Автобус, в котором находились более 20 украинцев, попал в ДТП на севере Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал SkyTg24.

По информации телеканала, автобус с украинскими гражданами вылетел с трассы на автостраде A14 недалеко от города Форли и перевернулся. В результате происшествия одна женщина погибла. При этом остальные пассажиры не получили серьезных травм.

Отмечается, что на данный момент полиция занимается выяснением обстоятельств ДТП. Причины аварии пока не установлены.

19 февраля сообщалось, что в центральной Турции как минимум пять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии пострадали 26 человек. С ранениями различной степени тяжести их доставили в ближайшие больницы.