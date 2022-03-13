Япония доставила в Польшу партию гумпомощи для Украины

Самолет воздушных Сил самообороны Японии доставил в Польшу гумпомощь для Украины

Японские военные доставили на территорию Польши первую партию гуманитарной помощи для жителей Украины, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Гуманитарный груз доставил транспортный самолет воздушных Сил самообороны Японии. в него вошли бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы Сил самообороны.

В феврале Киев направил министру обороны Японии Нобуо Киси письмо о том, что Украина нуждается в поставках вооружения.

Украинская сторона попросила боеприпасы, противотанковые ракет и ракеты класса «земля — воздух». В Токио уточнили, что отправка на Украину оружия и боеприпасов нарушит законы.

Япония отказалась от запрета на экспорт оружия и военных технологий в 2014 году и ввела жесткий регламент. До этого закон работал почти 50 лет. Был введен жесткий регламент. Страна не может поставлять оружие государствам, находящимся в состоянии военного конфликта или под санкциями Совбеза ООН. Это можно делать только лишь в случае, если поставка «вносит вклад в дело мира и способствует обеспечению безопасности Японии».

