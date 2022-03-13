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Киев поделился подробностями переговоров с Москвой

В Киеве заявили, что на переговорах с Москвой особенно обсуждалась ситуация с Мариуполем

Фото: Dmytro Smolyenko / Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился подробностями переговоров Киева и Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Арестовича, на переговорах, которые прошли в воскресенье, 13 марта, особенно обсуждалась ситуация вокруг Мариуполя. Он подчеркнул, что на Украине достаточно войск, чтобы не допустить падения города.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе украинские военные насильно удерживают сотни тысяч людей, включая иностранцев. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь пообещал, что гуманитарный груз в город доставят совсем скоро и отметил, что по гуманитарным коридорам из разных точек страны удалось вывезти 12 729 человек.

Марина Совина
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