Появилось видео лучших моментов матча «Краснодара» и «Спартака»

«Матч ТВ» опубликовал видеообзор матча 21-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

В сети появилось видео лучших моментов матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком». Видеообзор опубликован в YouTube-канале «Матч ТВ».

«Краснодар» добился победы над красно-белыми со счетом 2:1. Дублем в составе «быков» отметился армянский полузащитник Эдуард Сперцян. На пятой минуте матча он точно реализовал штрафной удар, а в концовке встречи — пенальти. У «Спартака» забитым мячом отметился нидерландский хавбек Квинси Промес.

Главный арбитр был вынужден отменить два гола красно-белых. В обоих случаях правила нарушил Шамар Николсон.

Под руководством тренера Паоло Ваноли москвичи терпят поражение в двух матчах из трех. Две неудачи «Спартак» потерпел при своих трибунах. Следующий матч красно-белым предстоит провести 18 марта против «Нижнего Новгорода».