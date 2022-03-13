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Экономист дал рекомендации для сбережений россиян

Профессор Берзон посоветовал россиянам положить сбережения на краткосрочные вклады в банки

Фото: Shutterstock

На данный момент россиянам не стоит опасаться за свои сбережения, им ничего не угрожает. Об этом заявил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон, передает «Российская газета».

Экономист дал рекомендации по действиям с накопленными деньгами. Он посоветовал российским гражданам, имеющим сбережения в рублях, положить их на краткосрочные вклады в банки. Профессор напомнил, что депозиты сейчас приносят доходность в районе 20-22 процентов годовых, поэтому являются наиболее выгодными.

«Несмотря на то что сейчас заморожены долларовые активы Центрального банка, с рублевыми сбережениями ничего не случится», — заверил Берзон. По его словам, все валютные накопления россиян также сохраняются, однако действует ограничение до десяти тысяч долларов на снятие наличной валюты.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал среди лучших способов потратить относительно небольшие сбережения (до 300-500 тысяч рублей) прохождение необходимых, но откладывавшихся ранее медицинских процедур или покупку техники и мебели взамен старых. Он также посоветовал не откладывать приобретение одежды, обуви, галантереи, медикаментов.

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Виктория Кондратьева
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