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Украинская община в Крыму призвала Киев выполнить условия России

Глава украинской общины Крыма Гридчина заявила, что Украина должна выполнить условия РФ

Фото: Pixabay

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев выполнить все условия России и пересмотреть систему государственности для достижения мира в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, спецоперацию России необходимо довести до конца, не останавливаясь на половине пути. «Чтобы наступил мир на Украине, необходимо выполнить все условия Российской Федерации, но кроме этого необходим пересмотр всей системы государственности», — указала Гридчина.

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Глава общины выразила мнение, что будущим государственным устройством Украины должна стать федерация или конфедерация. Она подчеркнула, что некоторые области могут пойти по пути советских социалистических республик и создать независимые государства, но ряд регионов может изъявить желание вступить в состав России.

Гридчина резюмировала, что к власти в Киеве должны прийти «адекватные люди, которые наладят братские отношения с Россией».

Ранее международный обозреватель Сергей Хрущ предложил сценарий урегулирования в Донбассе. По его мнению, таковым мог бы стать возврат Конституции Украины 1996 года, в котором отсутствовали внесенные бывшим президентом Петром Порошенко пункты о евроинтеграции и вступлении в НАТО. Однако Киев, зная позицию России, не озвучил предложений для того, чтобы не допустить конфликта, указал эксперт.

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Марина Совина
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