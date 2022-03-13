На Украине заговорили о начале посевной кампании

Премьер Украины Шмыгаль призвал фермеров готовиться к посевной кампании

Украинское руководство утвердило ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА Новости.

Украинцы должны думать о будущем, призвал политик готовиться к работе.

«Поэтому правительство вводит план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро начаться там, где это возможно», — заговорил он о предстоящей задаче. В связи с этим власти решили компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо убытков граждан, занимающихся сельских хозяйством.

«Также аграриям будут даваться государственные гарантии на 80 процентов суммы привлеченных ими кредитов», — объяснил он.

По мнению премьера, благодаря этим мерам фермеры смогут получить деньги на проведение посевных работ, а также обретут уверенность, что «в случае утраты урожая не обанкротятся».

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризации и денацификации Украины.